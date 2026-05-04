Путин наградил многодетные семьи из 15 регионов

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил многодетные семьи из 15 регионов страны, следует из соответствующего указа главы государства.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание “Мать-героиня” Автаевой Наталье Васильевне, Республика Мордовия», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Также звание присвоено Елене Бобровниковой и Лие Новиковой из Воронежской области, Алине Гукасян из Самарской области, Валентине Мереуца из Владимирской области, Наталье Семеновой из Курганской области, а также Анжелике Шуматбаевой из Башкортостана.

Кроме того, орденом «Родительская слава» награждены семьи Гагиевых из Ингушетии, Магомедовых из Чечни, Радиных из Калининградской области, а также Шмидт из Алтайского края.

Помимо этого, семьи из шести регионов России отмечены медалью ордена «Родительская слава».