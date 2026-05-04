В Воронеже отменили парад на День Победы

Военный парад 9 мая на площади Ленина в Воронеже не будет проведен из-за усиления мер безопасности. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем канале в «Макс».

Источник: Коммерсантъ

«Все мы видим, что киевский режим, неся поражения на поле боя, повышает свою террористическую активность в российском тылу. Мы не имеем права рисковать, ведь на параде всегда большое скопление людей, а это увеличивает соблазн врага устроить провокации», — написал губернатор.

Почтить память участников Великой Отечественной войны в Воронеже и районах области можно будет, посетив торжественные собрания и возложения венков, а также иные патриотические мероприятия. Также глава региона напомнил о проведении акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате. Она начнется в 12:00.

В конце прошлой недели «Ъ-Черноземье» сообщал об отмене салюта на День Победы. Такое решение было принято в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии Воронежской области и регионального оперштаба.