Две фуры столкнулись на трассе в Кстовском районе

Авария произошла в понедельник, 4 мая, в 12.58 на 475-ом километре автодороги «Москва-Уфа». По предварительной информации, 44-летний водитель большегруза «Скания» выехал на встречку для обгона, однако у него оказалось неисправное рулевое управление, и он столкнулся с фурой FAW, за рулем которой находился 43-летний мужчина.