Две фуры столкнулись на трассе в Кстовском районе

Водитель большегруза «Скания» выехал на встречку для обгона, однако у него оказалось неисправное рулевое управление.

Две фуры столкнулись на трассе в Кстовском районе. В результате ДТП пострадал один человек, сообщили в УГИБДД России по Нижегородской области, поделившись кадрами с места происшествия.

Авария произошла в понедельник, 4 мая, в 12.58 на 475-ом километре автодороги «Москва-Уфа». По предварительной информации, 44-летний водитель большегруза «Скания» выехал на встречку для обгона, однако у него оказалось неисправное рулевое управление, и он столкнулся с фурой FAW, за рулем которой находился 43-летний мужчина.

В итоге обе машины получили механические повреждения, а также пострадал виновник аварии: у него открытый перелом голени, множественные ушибы и закрытая черепно-мозговая травма.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что у нижегородца изъяли элитную иномарку за повторную езду в нетрезвом состоянии.