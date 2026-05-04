Две фуры столкнулись на трассе в Кстовском районе. В результате ДТП пострадал один человек, сообщили в УГИБДД России по Нижегородской области, поделившись кадрами с места происшествия.
Авария произошла в понедельник, 4 мая, в 12.58 на 475-ом километре автодороги «Москва-Уфа». По предварительной информации, 44-летний водитель большегруза «Скания» выехал на встречку для обгона, однако у него оказалось неисправное рулевое управление, и он столкнулся с фурой FAW, за рулем которой находился 43-летний мужчина.
В итоге обе машины получили механические повреждения, а также пострадал виновник аварии: у него открытый перелом голени, множественные ушибы и закрытая черепно-мозговая травма.
