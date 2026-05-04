Эксперт Родин отверг связь перепадов погоды в России с техногенными авариями

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Резкие перепады погоды в последние недели и месяцы связаны с долгосрочными переменами климата в средних широтах, которые способствуют быстрой смене компактных циклонов и антициклонов. Они никак не связаны с техногенными катастрофами и пожарами в Туапсе и других регионах России, сообщил ТАСС исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.
«Попытки привязать особенности погоды к техногенным авариям, в частности, масштабным пожарам на нефтяном терминале в Туапсе, не выдерживают никакой критики. При всей серьезности и тяжелых последствиях этих происшествий для экологии и здоровья людей их масштаб ничтожен на фоне климатического баланса нашей планеты. Это справедливо даже на макрорегиональном уровне, который определяет погодные явления», — пояснил Родин.
Как отметил ученый, текущие погодные аномалии являются закономерным следствием процессов, происходящих с мировой климатической системой в последние десятилетия. Они привели не только к быстрой смене циклонов и антициклонов в средних широтах, но и к заметному учащению весенних и осенних ураганов.
«Такие резкие перепады погоды — характерный признак текущих изменений климата в средних широтах. Более того, в последнее десятилетие климатической нормой стали весенние и осенние ураганы, так что с приходом летнего тепла теперь уже, видимо, окончательного, расслабляться не стоит, особенно любителям отдыха на природе и коммунальщиками», — подытожил Родин.