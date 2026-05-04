Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горячая линия по организации детского летнего отдыха запущена в России

Родителей могут проконсультировать по телефону по теме подбора лагерей в летний период.

Источник: Нижегородская правда

В России запустили бесплатную телефонную линию, которая поможет родителям организовать летний отдых для детей. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передаёт 360.ru.

На горячей линии по номеру 8 (800) 250−28−90 можно получить консультации по выбору лагерей и других мест отдыха на летний период. Линия работает круглосуточно, чтобы родители могли обратиться за помощью в любое время.

Чернышенко подчеркнул важность этой инициативы и рекомендовал регионам создать аналогичные службы для поддержки семей.

Как ранее сообщалось на сайте Pravda-nn.ru, загородные лагеря Нижнего Новгорода ведут активную подготовку к летнему отдыху детей. Анонсировалось, что порядка 28 тысяч детей-жителей областного центра отдохнут в городских и пригородных лагерях в предстоящие летние каникулы. Всего же на территории региона будут действовать более 1,1 тысячи детских лагерей.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше