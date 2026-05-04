Горячая линия по организации детского летнего отдыха запущена в России

В России запустили бесплатную телефонную линию, которая поможет родителям организовать летний отдых для детей. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передаёт 360.ru.
На горячей линии по номеру 8 (800) 250−28−90 можно получить консультации по выбору лагерей и других мест отдыха на летний период. Линия работает круглосуточно, чтобы родители могли обратиться за помощью в любое время.
Чернышенко подчеркнул важность этой инициативы и рекомендовал регионам создать аналогичные службы для поддержки семей.
Как ранее сообщалось на сайте Pravda-nn.ru, загородные лагеря Нижнего Новгорода ведут активную подготовку к летнему отдыху детей. Анонсировалось, что порядка 28 тысяч детей-жителей областного центра отдохнут в городских и пригородных лагерях в предстоящие летние каникулы. Всего же на территории региона будут действовать более 1,1 тысячи детских лагерей.