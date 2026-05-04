Ученый Крышев призвал разработать нормативы содержания радионуклидов в морской воде

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Международные нормативы содержания радионуклидов в морской воде, которые помогали бы оценивать трансграничный перенос источников загрязнения, сегодня отсутствуют. Их разработка нужна для точной оценки последствий сброса воды с АЭС «Фукусима», сказал ТАСС доктор физико-математических наук Иван Крышев, главный научный сотрудник Института проблем мониторинга окружающей среды НПО «Тайфун» Росгидромета.
В конце апреля МИД КНР опубликовал национальный доклад, в котором в очередной раз осудил сброс радиоактивной воды с японской АЭС «Фукусима-1», потребовав установить над этим процессом строгий международный контроль.
«Чтобы говорить о безопасности этих вод, нужно хотя бы иметь нормативы, но для морских вод их до сих пор нет. Существуют нормативы для пресных вод, однако они в данной ситуации не подходят, так как морскую воду обычно не пьют. При этом радиационное загрязнение морской воды опасно, так как это отражается на составе морепродуктов. В случае со сбросом вод с “Фукусимы” необходима разработка таких нормативов на международном уровне для объективной оценки ситуации», — сказал Крышев корреспонденту ТАСС.
Исследователь также напомнил о том, что Росгидромет на основе оценки НПО «Тайфун» разработал рекомендации, определяющие контрольные уровни содержания радионуклидов в морских водах. Их соблюдение обеспечивает радиоэкологическую безопасность морской среды.
«Это ведомственные рекомендации — Япония к ним, конечно, прислушиваться не обязана. Специалисты Росгидромета оценивали содержание цезия-137 и трития в прибрежных водах дальневосточных морей, когда шел сброс этих вод с “Фукусимы”. Уровни контролируемых радионуклидов были в пределах нормы. Опасности для России не было», — отметил ученый.
В 2023 году правительство Японии приняло решение начать постепенный сброс воды с АЭС «Фукусима-1» в океан, операция растянется на 30−40 лет. Вода проходит очистку, но в ней по-прежнему содержится тритий, который не поддается полному удалению. Его содержание перед сбросом снижается путем смешивания с чистой океанической водой. По данным Ежегодника Росгидромета, в 2024 году содержание трития в российских прибрежных водах в Японском море составляло 1,9 Бк/л, что значимо не отличается от среднего значения в морских водах России (2,3 Бк/л).