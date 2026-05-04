Отопление в Воронеже отключат 5 мая

Отопительный сезон в Воронеже завершили 2 апреля — раньше других областных центров Черноземья. После этого в регион пришло затяжное похолодание. К 20 апреля в областном центре пошел снег. В тот же день губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что власти фиксируют рост обращений в сфере ЖКХ в связи с прекращением отопительного сезона, причем часть граждан позитивно воспринимает уменьшение суммы в платежках, но другие просят возобновить подачу тепла. Господин Гусев выразил надежду, что «в городе все под контроль возьмут». На следующий день, 21 апреля, мэр Воронежа Сергей Петрин объявил о повторном пуске тепла. Заявлялось, что технологический процесс восстановления подачи тепла по всем объектам в городе займет не менее недели.