Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермский борец стал победителем Кубка Европы по дзюдо

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Пермский Кодокан» Рустам Кашипов выиграл международный турнир по дзюдо в Тбилиси. Как сообщает администрация Перми, он стал единственным представителем Прикамья в составе сборной России. В весовой категории до 81 кг среди спортсменов до 18 лет он завоевал Кубок Европы. Всего в соревнованиях участвовало более 360 человек из 17 стран. В прошлом году господин Кашипов занял третье место на первенстве России. Летом спортсмен выступит за страну и регион на первенстве Европы по дзюдо в Испании.

Источник: Коммерсантъ

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Пермский Кодокан» Рустам Кашипов выиграл международный турнир по дзюдо в Тбилиси. Как сообщает администрация Перми, он стал единственным представителем Прикамья в составе сборной России. В весовой категории до 81 кг среди спортсменов до 18 лет он завоевал Кубок Европы. Всего в соревнованиях участвовало более 360 человек из 17 стран. В прошлом году господин Кашипов занял третье место на первенстве России. Летом спортсмен выступит за страну и регион на первенстве Европы по дзюдо в Испании.