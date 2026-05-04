Днем 4 мая в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Оповещение поступило через приложение МЧС в 14:43.
— Объявлена беспилотная опасность, — предупредили жителей Дона.
Всем рекомендуют покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения. Нельзя подходить к окнам.
Напомним, угроза БПЛА также сохранялась в течение прошедшей ночи и утром, затем объявили отбой воздушной тревоги. В ночь на 4 мая в шести районах Ростовской области сбили около 20 БПЛА.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше