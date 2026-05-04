Грицкевич: в мае холодный воздух будет периодически сдувать жару

Весна — традиционно одно из самых изменчивых времен года, и нынешний сезон только подтверждает это правило. Пока атмосфера энергично перестраивается на летний лад, белорусам придется терпеливо принимать все ее капризы. Это и прохладные периоды, и периоды жаркой погоды, говорит собеседница Sputnik.
«После такого достаточно холодного начала мая, когда у нас аномалия была на 1,7 ниже климатической нормы, сейчас мы ее уже превышаем на 3,8 градуса. В целом у нас самыми теплыми окажутся вторник и среда, по юго-востоку еще четверг, там 28−30 градусов, на остальной части территории у нас от плюс 21 и выше, но уже в четверг холодный атмосферный фронт начнет сбивать эту жару, а это значит, придут у нас конвективные летние процессы, то есть пройдут кратковременные дожди, местами они могут достигать критериев сильных, сопровождаться грозами и даже сильным порывистым ветром», — говорит Грицкевич.
В целом первая декада мая ожидается на 1−4 градуса выше климатической нормы, а месяц в целом, согласно предварительным долгосрочным прогнозам, ожидается в пределах климатической нормы. В пределах средних многолетних значений ожидается и количество осадков в этом месяце, рассказала собеседница Sputnik.
«Самым холодным со среднесуточной температурой воздуха плюс 8,3 был май 1980 года, а самым теплым — май 2018, когда средняя температура воздуха по республике достигала 16,9 градуса», — рассказала Грицкевич.
Окончанием весны и началом климатического лета можно считать переход среднесуточной температуры через плюс 15 градусов, который обычно происходит на большей части территории страны в третьей декаде мая и лишь в северных районах — в первой декаде июня, сказала метеоролог.