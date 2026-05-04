Грицкевич: в мае холодный воздух будет периодически сдувать жару

«После такого достаточно холодного начала мая, когда у нас аномалия была на 1,7 ниже климатической нормы, сейчас мы ее уже превышаем на 3,8 градуса. В целом у нас самыми теплыми окажутся вторник и среда, по юго-востоку еще четверг, там 28−30 градусов, на остальной части территории у нас от плюс 21 и выше, но уже в четверг холодный атмосферный фронт начнет сбивать эту жару, а это значит, придут у нас конвективные летние процессы, то есть пройдут кратковременные дожди, местами они могут достигать критериев сильных, сопровождаться грозами и даже сильным порывистым ветром», — говорит Грицкевич.