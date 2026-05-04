Суд Таганрога признал виновной местную жительницу в экстремизме

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

28 апреля Таганрогский городской суд Ростовской области вынес обвинительный приговор по ч. 2 ст. 280 УК РФ в отношении Елистратовой Т. О.

Установлено, что подсудимая, используя личный мобильный телефон, опубликовала в мессенджере Telegram комментарий на интернет‑странице сообщества «Мой Таганрог». Сообщение было оставлено под публикацией о ракетной атаке Ирана по Израилю и содержало признаки призыва к насильственным действиям в отношении группы лиц по признаку национальности.

В ходе судебного заседания Елистратова Т. О. не признала вину. Она пояснила, что разместила комментарий, но не имела намерения оскорблять кого‑либо или призывать к насилию в отношении представителей еврейской национальности.

Суд назначил наказание: 2 года лишения свободы условно (в соответствии со ст. 73 УК РФ) с испытательным сроком 2 года; запрет на деятельность, связанную с администрированием веб‑сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях (включая интернет), сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

