В Советске пенсионерка споткнулась на неогороженной стройке и получила тяжёлые травмы

В Калининградской области прокуратура Советска провела проверку после того, как 17 апреля 2025 года пенсионерка, проходившая по улице Красноармейской, упала и получила травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Выяснилось, что в этом месте велись строительные работы, но территория не была огорожена. Женщина споткнулась и упала.
Прокурор направил материалы в следственный орган. По результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. Ход расследования прокуратура взяла на контроль.
Ранее по иску надзорного ведомства в пользу пострадавшей взыскали компенсацию морального вреда — 300 тысяч рублей. Кто именно виноват в нарушении, пока не установлено.