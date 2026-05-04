В парках Красногвардейского района Петербурга прошли весенние субботники

Всего в общегородской уборке поучаствовали более 200 тыс. жителей Северной столицы.

Источник: Национальные проекты России

Субботники на нескольких общественных пространствах состоялись в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В том числе уборки прошли на территориях, преображенных по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по благоустройству города.

Более 50 жителей с помощью граблей и лопат убрали прошлогоднюю листву, подмели дорожки и навели порядок в Заневском парке. В сквере имени Юрия Кнорозова появились 9 молодых рябин и 200 кустарников можжевельника. После озеленения на территории прибрались, привели в порядок дорожки и газоны. А в Саду Милосердия участники субботника высадили сорт сирени с нежно-розовыми лепестками.

Всего во время общегородского субботника на улицы Санкт-Петербурга вышли более 200 тысяч жителей.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.