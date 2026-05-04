Нижегородцев научат маркировать товар через «Честный знак» на вебинаре 7 мая

Нижегородских предпринимателей пригласили на вебинар по обязательной установке технических средств передачи информации о товарах (ТС ПИоТ) и новым требованиям к работе с маркированными товарами. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Организаторами выступают Минпромторг Нижегородской области и представители ООО «Оператор-ЦРПТ» (оператор системы «Честный знак»). Проведение мероприятия соответствует целям и задачам федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». На сегодняшний день работа с маркированной продукцией становится стандартом для бизнеса, поэтому предприниматели должны уверенно ориентироваться в этих процессах.
«Внедрение технического средства ПИоТ обеспечит единый и понятный механизм взаимодействия кассового оборудования с системой. Нововведение позволит минимизировать ошибки и сделать процесс продажи более прозрачным и удобным для бизнеса. Наша задача — помочь участникам рынка разобраться во всех нюансах предстоящих изменений», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Участники вебинара познакомятся с нормативной базой, особенностями разрешительного режима, контроля и ответственности и разберут алгоритм действий для внедрения ТС ПИоТ. Мероприятие пройдет 7 мая в 14:00. После обучения бизнесмены получат справочные материалы.
Ранее мы писали, что корпорация МСП опубликовала календарь предпринимателя на май.