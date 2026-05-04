Путин поручил создать биоэкопоселения вдоль Трансарктического коридора

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ при участии МЧС и Курчатовского института рассмотреть вопрос создании биоэкопоселений на территориях, расположенных вдоль Трансарктического транспортного коридора. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам пленарного заседания Форума будущих технологий.
Доклад о выполнении поручения Путин ждет до 31 августа 2026 года.
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.