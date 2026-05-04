В Воронеже в этом году отменили военный парад на 9 Мая

Акция «Бессмертный полк» в этот раз полностью перейдет в онлайн-режим. Заявку на участие можно подать до 6 мая через специальные сайты или приложения в соцсетях, где также можно бесплатно отреставрировать старые семейные фото. Общая трансляция с портретами ветеранов начнется 9 Мая в полдень. Организаторы обещают, что со временем традиция больших живых парадов на площади обязательно вернется.