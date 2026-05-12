Куда ехать за приключениями: активные маршруты Центральной России

Липецкая область
Липецкая область постепенно превращается в одно из самых необычных направлений для активных поездок в Центральной России. Здесь сочетаются речные активности, природные парки и необычные арт-локации.
- Ранчо DonSurf на реке Дон — первая речная серф-станция в России. На реке создают искусственную волну, на которой можно учиться серфингу даже вдали от моря. Здесь проходят тренировки для новичков и соревнования, а летом станция становится точкой притяжения для серферов и любителей водных видов спорта.
- Ольшанская плотина — популярное место для отдыха на воде. Летом здесь катаются на сапах, каяках и катамаранах, устраивают пикники на берегу и встречают закаты над рекой.
- Парк «Кудыкина гора» — огромный природный парк среди холмов и степных ландшафтов. Здесь стоят гигантские арт-объекты, работает сафари-парк с животными и проходят длинные прогулочные маршруты. Самая известная точка — огромная фигура Змея Горыныча, которая по вечерам «оживает» во время огненного шоу.
Орловская область
Орловская область хорошо подходит для спокойного, но активного отдыха на природе. Здесь много лесов, небольших рек и природных парков.
- Национальный парк «Орловское полесье» — огромный лесной массив с тропами, смотровыми площадками и экотропами. Главная особенность парка — популяция зубров, которых можно увидеть в вольерах или в естественной среде.
- Сплавы по рекам — один из самых популярных форматов отдыха. Туристы идут на байдарках по спокойным рекам, проходят лесные участки, делают остановки на песчаных берегах и ночуют в палатках.
- Глэмпинги и базы отдыха — в последние годы в регионе появляются небольшие эко-отели и глэмпинги. Здесь можно остановиться на несколько дней среди лесов, кататься на велосипедах и устраивать пешие прогулки по природным маршрутам.
Калужская область
Калужская область известна одним из самых необычных культурных пространств страны.
- Никола-Ленивец — крупнейший арт-парк Европы под открытым небом. На огромной территории среди полей и лесов стоят десятки гигантских арт-объектов, созданных современными художниками и архитекторами. Многие из них можно исследовать изнутри или подняться на смотровые площадки.
- Веломаршруты — по территории парка проходят длинные маршруты через поля, леса и холмы. Велосипед — один из лучших способов увидеть арт-объекты и природные ландшафты вокруг.
- Фестивали современного искусства — летом здесь проходит знаменитый фестиваль «Архстояние». На несколько дней парк превращается в большую культурную площадку с концертами, лекциями и инсталляциями.
Тверская область
Тверская область — одно из лучших мест для водного туризма в Центральной России. Здесь проходит верхнее течение Волги и расположена большая система озер.
- Озеро Селигер — огромный водный район с десятками островов и заливов. Здесь популярны байдарочные походы, сап-прогулки и катание на лодках. Многие путешественники отправляются в многодневные походы по озерам с палатками.
- Веломаршруты вокруг озер — вокруг Селигера проходят длинные маршруты через леса и деревни. По дороге можно останавливаться на смотровых площадках и небольших пляжах.
- Походы по островам — на озере много небольших островов, где можно остановиться с палаткой, развести костер и встретить рассвет над водой.
Рязанская область
Рязанская область привлекает путешественников огромными природными пространствами Мещеры.
- Мещерский национальный парк — территория сосновых лесов, болот и озер. Здесь проходят пешие маршруты, велосипедные тропы и природные экотропы.
- Байдарочные сплавы — спокойные лесные реки региона идеально подходят для начинающих туристов. Во время сплава можно увидеть бобровые плотины, песчаные берега и густые сосновые леса.
- Велопоходы по Мещере — популярный формат активного отдыха. Маршруты проходят через леса, деревни и озера, поэтому поездку легко превратить в многодневное путешествие.
Для насыщенной поездки стоит планировать не более двух-трех активностей в день. Так останется время на прогулки и отдых. Центральная Россия удобна тем, что расстояния между локациями небольшие, поэтому активный маршрут легко адаптировать даже под короткую поездку на выходные.