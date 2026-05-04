Беспрозванных — о застройке Рыбачьего: «Решение принято, там ничего не будет, пока я здесь работаю»

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на оперативном совещании в правительстве в очередной раз заявил, что прежнее решение о запрете строительства туристско-рекреационной зоны в посёлке Рыбачий на Куршской косе остаётся в силе. Глава региона отреагировал на возобновившиеся разговоры о возможной высотной застройке.
«Жители обращаются, что поднимается опять тема строительства какой-то высотной гостиницы и так далее. Слушайте, ну хватит с этим баловаться там! Кто это пытается делать? Я вроде один раз сказал, второй раз повторять не буду. Решение принято было уже в общении с жителями, с учёными», — заявил Беспрозванных.
Он подчеркнул, что активистам, включая политических, не нужно ничего защищать: «Там не надо ничего защищать, всё защищено уже. Надо всем объяснить, если кто-то пытается на этой теме что-то заработать, какие-то баллы политические. Решение принято, там ничего не будет, пока я здесь работаю — точно, строиться в таком формате».
Председатель Заксобрания Андрей Кропоткин поддержал губернатора: «Два года назад вы чёткую точку поставили в этом проекте. Куршская коса — наша жемчужина, её надо беречь. Это какой-то плевок в сторону. Давайте вместе охранять».
Компания «Спецавтотранс» не отказалась от планов по застройке в Рыбачьем, но общественные обсуждения, назначенные на 6 мая, отменили. Как пояснил руководитель проекта Олег Николаенко, причина — затянувшаяся переписка с Зоологическим институтом РАН (ЗИН РАН).
По результатам комплексного орнитологического обследования территории у института выявили 36 замечаний. 12 из них уже устранены, 8 устранены частично, 8 в процессе. Ещё 8 замечаний, по мнению ЗИН РАН, «не подлежат устранению». В компании с этим категорически не согласны.
Николаенко заявил, что отсутствие принятых результатов не позволило использовать их в полном объёме, а потому процедуру общественных обсуждений приостановили. В противном случае они могли быть признаны несостоявшимися.
Напомним, учёные не раз предупреждали, что строительство в Рыбачьем может навредить экосистеме нацпарка и привести к гибели тысяч перелётных птиц. Однако инвестор настаивает на необходимости развития инфраструктуры и улучшения жизни в посёлке. Губернатор же занял предельно жёсткую позицию: никакой высотной застройки на косе не будет.
Отметим, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий поддержал калининградцев и экологическое сообщество в борьбе против строительства гостиничного комплекса на территории национального парка «Куршская коса». Председатель партии уже анонсировал обращение в Генпрокуратуру и Минприроды с требованием тщательно проверить ситуацию вокруг нацпарка: «Приложим все усилия, чтобы и жители региона, и экологическое сообщество были услышаны. Будем биться до конца!» — подчеркнул он.