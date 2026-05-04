Юный спортсмен из Перми завоевал золото на Кубке Европы по дзюдо

Спортсмен тренируется под руководством Фаниля Галимова.

Источник: Комсомольская правда

Пермский дзюдоист стал победителем международного турнира, который прошел в столице Грузии — Тбилиси. В соревнованиях среди спортсменов до 18 лет приняли участие более 360 участников из 17 стран.

Как сообщили в городском комитете по физической культуре и спорту, Пермский край в составе сборной России представлял Рустам Кашипов — воспитанник школы олимпийского резерва «Пермский Кодокан». В весовой категории до 81 килограмма он уверенно провел все схватки и в итоге одержал победу в финале, завоевав золотую медаль.

Спортсмен тренируется под руководством Фаниля Галимова. Впереди у него новое испытание — летом он выступит на первенстве Европы по дзюдо, которое пройдет в Испании.