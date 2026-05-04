Юный спортсмен из Перми завоевал золото на Кубке Европы по дзюдо

Как сообщили в городском комитете по физической культуре и спорту, Пермский край в составе сборной России представлял Рустам Кашипов — воспитанник школы олимпийского резерва «Пермский Кодокан». В весовой категории до 81 килограмма он уверенно провел все схватки и в итоге одержал победу в финале, завоевав золотую медаль.