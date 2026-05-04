Быть активными всю жизнь: как заботятся о здоровье россиян

Все мы хотим жить как можно дольше, и при этом — интересно и активно: не болеть, заниматься хобби, общаться с друзьями, тренироваться. Именно этому учит Неделя здорового долголетия, которую Минздрав проводит с 4 по 10 мая по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Основа простая: не ждать, пока что-то заболит, а проверять здоровье заранее. Рассказываем, как это работает в регионах: чувашские офтальмологи едут к 95-летним на дом, алтайские бригады отвозят пожилых из сел к докторам, а в Приамурье созданы специализированные геронтологические центры.
Почему лучше провериться, чем лечиться.
Многие привыкли ходить к врачу, когда болезнь уже в разгаре. Но медицина давно сдвинула фокус: гораздо лучше заглянуть к доктору до того, как что-то сильно заболит.
«Блок вопросов, касающийся поддержания здоровья, долголетия и профилактического направления, — одно из самых главных и самых низкозатратных, но при этом высокоэффективных направлений медицины», — говорит министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Простыми словами: предупреждение недуга легче и эффективнее, чем лечение его последствий. Особенно четко это правило работает для людей старшего возраста.
«Регулярные обследования позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Если вы себя хорошо чувствуете и жалоб нет, то все равно посетите врача. Это поможет оценить образ жизни, скорректировать привычки и предотвратить возможные проблемы. Диспансеризация не означает поиск болезней. Это мера для сохранения ресурса организма на долгие годы», — отмечает Ольга Николаевна Ткачева, профессор, член-корреспондент РАН, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета.
В 2025 году диспансеризацию прошли 93% тех, кому она полагалась. Почти 1,9 млн человек проверились прямо на работе — удобный вариант для вечно занятых. Строят новые поликлиники, работают региональные программы, люди могут пройти осмотр во время выездных мероприятий или даже на дому. А для пенсионеров ввели углубленную диагностику, чтобы вылавливать возрастные изменения в самом начале — когда лечение дает лучший результат.
Врач на дом: как спасают зрение ветеранам.
В Чувашии запущен проект «Прояви заботу — научи уходу». Врачи республики не только принимают амбулаторно, но и выезжают на помощь тем, кому бывает трудно добраться до поликлиники. В апреле этого года главный офтальмолог региона Ирина Васильева посетила 95-летнего ветерана, труженика тыла, проживающего в Янтиковском округе.
«Во время осмотра выявлена возрастная катаракта правого глаза, острота зрения 10%, терминальная глаукома левого глаза, предметное зрение отсутствует. Предложена операция по поводу катаракты на правый глаз для сохранения зрения и улучшения качества жизни», — рассказала специалист.
В этот выезд офтальмолог посетила еще и 89-летнюю вдову участника Великой Отечественной войны, которой поставлен схожий диагноз.
В обоих случаях вовремя проведенное обследование и хирургическое вмешательство операция позволит не потерять зрение полностью и значительно улучшить качество жизни пациентов.
Помощь, доступная в любом уголке.
В Алтайском крае сотрудники Бийской центральной больницы выезжают на маршруты четыре раза в неделю. Их мобильная бригада курсирует по селам Бийского района, помогая старшим получить медицинскую помощь в районных и городских медучреждениях. С начала года таким образом доставили к докторам более 230 пациентов.
Марии Антроповой из села Верх-Катунского 74 года. Раньше, чтобы попасть к врачу, ей приходилось искать транспорт, думать, как доехать. Теперь все гораздо проще.
«Дорога дальняя, но нас встретили с заботой, помогли сесть в машину, а в поликлинике все рассказали и показали, куда идти. Раньше, чтобы попасть к врачу, нужно было ломать голову, как добраться, а теперь все организовано четко и по-доброму», — делится своими впечатлениями женщина.
Комплексное лечение и поддержка близких.
В Амурской области в 2025 году врачи осмотрели больше 90 тысяч граждан старшего возраста. По всему региону работают 9 гериатрических кабинетов — в Благовещенске, Свободном, Завитинске, Ивановке и Константиновке. Любой врач, заметивший у пациента старше 65 лет возрастные изменения, может направить его сюда. А для жителей сел и тех, кто с трудом передвигается, организованы мобильные бригады и социальный транспорт.
Для пациентов с самыми сложными случаями устроены 36 специальных коек. В 2025 году так прошли лечение больше 900 человек. «Гериатрическая помощь — это не только лечение болезней, но и комплексная поддержка, направленная на улучшение качества жизни пожилого человека. Мы помогаем пациентам и их родственникам», — объяснил главный гериатр области Виктор Бардов.
Зачастую пациенты старшего возраста подвержены целому комплексу заболеваний: сердечно-сосудистым недугам часто сопутствуют нарушения в когнитивной и опорно-двигательной сферах. Врачи не просто выписывают таблетки, но и учат пациентов и их родственников правильному уходу и контролю заболевания, здоровым привычкам и безопасному обустройству домашнего быта.
Как выясняют, почему человек не идет к врачу.
Есть заболевания, которые не щадят ни молодых, ни людей старшего возраста. Одно из них — гепатит С. Лекарство от него давно существует. Но некоторые до сих пор не знают о своем диагнозе или не хотят идти к врачу.
С апреля 2026 года две общественные организации — волгоградская «Единство» и новосибирская «Гуманитарный проект» — при поддержке Фонда президентских грантов проводят анонимные интервью. Активисты оказывают помощь пациентам в реабилитационных центрах и больницах восьми регионов России.
«Лекарства от гепатита С есть, и они помогают. Но люди все равно болеют и откладывают визит в поликлинику. Наша задача — понять, что именно им мешает обследоваться и лечиться: страх, нехватка денег, стыд? А может, врачи далеко или запись только через три месяца», — рассказала нашему порталу председатель волгоградской организации Дмитрий Карсаков.
Участвовать в опросах могут только те, у кого диагноз уже подтвержден. На основе этих ответов разработают программы, которые помогут другим понять, что стоит прийти на прием — и успеть вовремя.
Исследование проводят по федеральному проекту «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания». Его цель — выявить вирус как можно раньше, пока тот не нанес серьезного вреда, помочь человеку вовремя узнать о болезни и начать лечение.
Между делом: три простых совета от гериатра.
Главный внештатный гериатр Минздрава России профессор Ольга Ткачева дает рекомендации о том, как сохранить свое здоровье в старшем возрасте.
Первый — не ждите появления симптомов. «Если вы хорошо себя чувствуете — все равно идите к врачу», — советует она. После 40 лет проверяться надо каждый год. Не для того, чтобы искать болячки, а чтобы понять, какой запас прочности остался в организме.
Второй — обратите внимание на распорядок дня. Сон меньше шести часов или больше девяти — одинаково вредны. Миф о тех, кому хватает четырех часов, — опасная сказка. Лишая себя отдыха, вы незаметно разрушаете сердце и мозг. Ольга Ткачева советует простые правила: прохладный воздух в спальне, отключение гаджетов за час до отдыха и режим — ложиться в одно и то же время.
Третий — тренируйте не только мышцы, но и память. Мозг способен поддерживать работоспособность до глубокой старости (это называется нейропластичность), но только если его нагружать. Учите новый язык, осваивайте гитару или шахматы. Подходит и плавание: одновременная координация движений и ритма дыхания — это отличная зарядка для ума.
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» помогает поддерживать свое здоровье в любом возрасте. С поддержкой государства в стране строят новые больницы, закупают новые вертолеты санавиации, обучают медиков, организуют диспансеризацию населения.