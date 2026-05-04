Быть активными всю жизнь: как заботятся о здоровье россиян

Все мы хотим жить как можно дольше, и при этом — интересно и активно: не болеть, заниматься хобби, общаться с друзьями, тренироваться. Именно этому учит Неделя здорового долголетия, которую Минздрав проводит с 4 по 10 мая по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Основа простая: не ждать, пока что-то заболит, а проверять здоровье заранее. Рассказываем, как это работает в регионах: чувашские офтальмологи едут к 95-летним на дом, алтайские бригады отвозят пожилых из сел к докторам, а в Приамурье созданы специализированные геронтологические центры.