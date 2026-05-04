В Пущине вновь заработал самый большой подмосковный фонтан

Фонтанная композиция, созданная в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни», вновь заработала в городе Пущино. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
После зимнего перерыва вновь начали работать 85 струй. Высота самых мощных из них достигает 20 м. Размер прямоугольной чаши композиции составляет 30×80 м.
Напомним, масштабная реконструкция фонтана и благоустройство прилегающей зоны отдыха были проведены в 2023 году. Уточняется, он будет работать до середины октября.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.