В Пущине вновь заработал самый большой подмосковный фонтан

Высота струй сооружения достигает 20 метров.

Фонтанная композиция, созданная в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни», вновь заработала в городе Пущино. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

После зимнего перерыва вновь начали работать 85 струй. Высота самых мощных из них достигает 20 м. Размер прямоугольной чаши композиции составляет 30×80 м.

Напомним, масштабная реконструкция фонтана и благоустройство прилегающей зоны отдыха были проведены в 2023 году. Уточняется, он будет работать до середины октября.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.