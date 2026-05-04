Почему в Воронеже не будут проводить Парад Победы на площади Ленина 9 Мая?

Вопрос проведения Парада Победы на площади Ленина в Воронеже в 2026 году на протяжении нескольких недель оставался открытым. Несмотря на то, что власти исходя из соображений безопасности отказались от запуска салюта в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также от проведения акции «Бессмертный полк» в традиционном формате, они всё же рассматривали возможность организации одного из самых значимых событий в истории страны.
В понедельник, 4 мая, губернатор Александр Гусев сообщил, что Парад Победы не состоится. Решение связано с безопасностью населения. Власти отметили, что они не имеют права рисковать жителями столицы Черноземья и её гостями, ведь враг может устроить провокации.
"Все мы видим, что киевский режим, неся поражения на поле боя, повышает свою террористическую активность в российском тылу, — написал глава региона в своём канале в мессенджере МАКС.