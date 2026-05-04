Минздрав объяснил, как стать врачом медицины здорового долголетия

Министерство здравоохранения России представило новые требования к подготовке специалистов в области геронтологии и медицины здорового старения.
Для получения права работать в этой сфере, медицинским работникам необходимо иметь базовое образование в области педиатрии, лечебного дела, либо пройти специализацию по общей врачебной практике или терапии.
Также предусмотрена возможность дополнительного профессионального обучения для врачей любых специальностей, желающих углубиться в вопросы медицины, направленной на продление активной жизни.
С 2027 года в Российской Федерации также планируется открытие Центров медицины здорового долголетия (ЦМЗД), исходя из расчета на каждые 200 тысяч взрослых граждан.
Основной задачей ЦМЗД станет оценка фактического состояния организма, разработка индивидуальных планов питания и здорового образа жизни, а также удаленный мониторинг состояния пациентов с использованием носимых электронных устройств.
Жители Нижегородской области смогут ознакомиться со своими показателями здоровья и персонализированными оздоровительными рекомендациями в специально созданном разделе на портале Госуслуг.
Кадровый состав ЦМЗД будет расширен за счет включения врачей-диетологов, неврологов, медицинских психологов и специалистов по лечебной физкультуре.
В России появятся специализированные мобильные бригады, целью которых будет проведение медицинских обследований непосредственно на рабочих местах в трудовых коллективах.
