Кофе, сладкая выпечка и газировка: что разрушает желудок с утра

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, какие привычки и продукты натощак вредят желудку и всему организму. В список попали кофе с сигаретой, сладкая выпечка, глазированные хлопья, газировка, а также вода с лимоном и апельсиновый сок, которые подходят далеко не всем, — сообщает RT.
Если ваше утро начинается с кружки кофе и сигареты, вы рискуете здоровьем, считает Нурия Дианова. Врач объясняет: кофе стимулирует выработку желудочного сока, а когда после этого в желудок ничего не поступает, страдает слизистая. Со временем это приводит к болям, диспепсии, а затем и к эрозии или язве. К тому же такая привычка провоцирует изжогу.
Не всем подходит и модная вода с лимоном или апельсиновый сок. А главная беда — пустой завтрак, лишённый белка и клетчатки. Например, круассан: высокий гликемический индекс, резкий скачок глюкозы, потом инсулина. Так поджелудочная истощается, развиваются преддиабет, диабет, лишний вес и жировой гепатоз. Организм, получив утром «пустые» углеводы и жиры, быстро запасает их в печени и висцеральном жире.
Дианова также советует заменить глазированные кукурузные хлопья гранолой с растительным белком и сладкую газировку натощак — это «пустые калории», которые мозг не воспринимает как еду. Отказ от них — быстрый способ сбросить пару килограммов.
