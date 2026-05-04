Кофе, сладкая выпечка и газировка: что разрушает желудок с утра

Если ваше утро начинается с кружки кофе и сигареты, вы рискуете здоровьем, считает Нурия Дианова. Врач объясняет: кофе стимулирует выработку желудочного сока, а когда после этого в желудок ничего не поступает, страдает слизистая. Со временем это приводит к болям, диспепсии, а затем и к эрозии или язве. К тому же такая привычка провоцирует изжогу.