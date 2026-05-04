В Петербурге воспитанники детского сада узнали о работе метро

Студенты Колледжа метрополитена и железнодорожного транспорта Санкт-Петербурга провели профориентационное занятие с воспитанниками детского сада «Эрудит». Мероприятие прошло в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в комитете по образованию города.
Занятие провели три студента второго курса: Владислав Фисенко, Никита Русов и Дмитрий Тепляков вместе с педагогом-организатором Антониной Селезневой. Будущие специалисты подготовили для ребят насыщенную программу: игру в паровозик, загадки о правилах поведения в метро, эстафеты и подвижные занятия. Воспитанники детсада также познакомились со спецодеждой и показали отличные знания о станциях и ветках Петербургского метрополитена.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.