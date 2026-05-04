В Алексинском отделе ЗАГСа Тульской области прошел День открытых дверей

Школьники узнали о порядке регистрации актов, в том числе заключения брака.

День открытых дверей для учащихся гимназии № 13 города Алексина провели в местном отделении ЗАГСа, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Тульской области. Мероприятие способствовало повышению грамотности молодого поколения в сфере семейного права, что соответствует задачам нацпроекта «Семья».

Начальник отдела ЗАГСа Ирина Соловьева ответила на ключевые вопросы, касающиеся семейного законодательства. Учащиеся активно интересовались порядком регистрации актов, в том числе процедурами заключения брака и смены имени. Также были затронуты темы чествования юбиляров семейной жизни, приема граждан, выдачи различных справок и повторных свидетельств.

Кроме того, в преддверии приближающегося праздника Великой Победы, коллектив отдела ЗАГС также поддержал акцию «Георгиевская ленточка». В завершение встречи всем участникам был вручен символ Дня Победы.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.