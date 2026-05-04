983 военных и ретро-техника: как в Калининграде пройдёт Парад Победы

Источник: Янтарный край

В Калининграде утвердили программу празднования 81-й годовщины Победы. Центральное событие — военный парад на площади Победы в 10 часов утра 9 мая. В пешей колонне пройдут 983 человека, механизированную колонну представят десять единиц ретро-техники. В 2026 году формат парада заметно скромнее. Основной упор сделан на пешую колонну и ретро-технику.

Порядок проведения остаётся традиционным: вынос государственного флага РФ и копии Знамени Победы, встреча командующего Балтийским флотом, объезд войск, поздравление командующего, речь губернатора, минута молчания, гимн России. Затем — прохождение пеших парадных расчётов и проезд ретро-техники.

Вечером, в 22 часа, на Гвардейском проспекте у мемориала 1200 воинам прогремит артиллерийский салют — 30 холостых залпов и пуски фейерверков из двух установок.

Репетиции парада запланированы на 4 и 5 мая, в связи с чем в центре города уже ограничивали движение. Вопросы безопасности на мероприятии, как уточнили власти, обсуждались в закрытом режиме.

Напомним, ранее в сети появлялась информация, что парада в этом году может не быть, но пресс-служба правительства опровергла эти сообщения 20 апреля.

2025 год стал особенным — страна отмечала 80-летие Победы. Тогда парад в Калининграде был значительно масштабнее: в нём участвовали почти 3 тысячи человек и более 80 единиц техники. Колонну техники тогда возглавляли легендарные танки Т-34 — именно такие штурмовали Кёнигсберг в апреле 1945 года. За ними проехали современные бронированные машины, танки Т-72Б3, а также оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».

В параде-2025 участвовали не только военнослужащие Балтийского флота, но и воспитанники Нахимовского училища, школьники, кадеты, юнармейцы, студенты и курсанты, а также дети участников специальной военной операции.

Сразу после парада прошла акция «Бессмертный полк» — тогда, по разным данным, от 60 до 68 тысяч калининградцев прошли с портретами родных-фронтовиков от улицы Черняховского до мемориала 1200 воинам-гвардейцам.

