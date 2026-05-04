983 военных и ретро-техника: как в Калининграде пройдёт Парад Победы

2025 год стал особенным — страна отмечала 80-летие Победы. Тогда парад в Калининграде был значительно масштабнее: в нём участвовали почти 3 тысячи человек и более 80 единиц техники. Колонну техники тогда возглавляли легендарные танки Т-34 — именно такие штурмовали Кёнигсберг в апреле 1945 года. За ними проехали современные бронированные машины, танки Т-72Б3, а также оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».