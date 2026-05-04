Правительство поддержит 31 проект техно- и промышленных парков

Минэкономразвития РФ в этом году выделяет субсидию на создание или развитие еще 31 масштабного проекта парков при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в ведомстве.
В стране работает более 90 техно- и бизнес-парков. По данным министерства, малые и средние предприятия со статусом резидентов получают доход в 9 раз выше, чем обычные МСП, платят налогов в 12 раз больше и создают в 10 раз больше рабочих мест.
Резиденты могут арендовать по льготной цене готовые производственные площадки, что значительно снижает их затраты на этапе запуска. В результате экономии ресурсов производительность труда и доходы в секторе растут с опережением.
В 2026 году из бюджета выделена федеральная субсидия в размере 7,8 млрд рублей на создание инфраструктуры для бизнеса — техно- и бизнес-парков. Эта программа поддержки доступна во всех регионах России, но с разными условиями финансирования.
«Теперь все субъекты Российской Федерации могут участвовать в конкурсном отборе. Мы дифференцировали сумму федеральной субсидии в зависимости от уровня развития региона, увеличили долю частного софинансирования до 30% от стоимости проекта, а также установили долю регионального софинансирования не менее 20%», — подчеркнула заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
Регионы разбиты на 5 групп в зависимости от их бюджетной обеспеченности. На один проект возможно будет привлечь федеральную субсидию в размере от 200 до 600 млн рублей на проект.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.