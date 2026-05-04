В Валуйском округе Белгородской области провели Всероссийский субботник

Жители Валуйского округа Белгородской области приняли участие во Всероссийском субботнике, сообщили в администрации муниципалитета. Параллельно с уборкой волонтеры рассказали о голосовании по благоустройству общественных территорий, проводимом при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Экологическая акция объединила активистов, волонтеров, представителей общественных организаций и местных жителей. Особое внимание уделили двум знаковым местам города Валуйки: общественной территории у Свято‑Николаевского собора и Сосновому парку. Во время субботника участники акции собрали бытовой мусор, убрали сухие ветки, привели в порядок пешеходные дорожки и спортивно-игровые площадки, а также покрасили бордюры.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.