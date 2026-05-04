Реутовская клиническая больница Подмосковья получила санитарный автомобиль

Автопарк Реутовской клинической больницы пополнился новым санитарным автомобилем в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов передал медицинскому учреждению ключи от автомобиля в ходе совместного рабочего визита с главой города Алексеем Ковязиным. Главный врач Юрий Линченко отметил, что машина крайне необходима медучреждению. С ее помощью персонал сможет самостоятельно доставлять маломобильных граждан из дома в стационар и обратно, а также перевозить пациентов между корпусами больницы, не привлекая подстанцию скорой помощи.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.