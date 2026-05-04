Черный чай опасен: в Эрл Грее нашли яд для костей и зубов

Чайное растение Camellia sinensis поглощает фтор из почвы и воды, накапливая его в листьях. Чем старше и грубее лист, тем выше концентрация элемента. Поэтому бюджетные чаи из зрелого нижнего сырья содержат больше фторидов, чем премиальные марки из молодых верхних почек. Эксперты проанализировали 87 образцов черного и зеленого чая из Европы, Азии и США.