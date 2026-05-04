Черный чай опасен: в Эрл Грее нашли яд для костей и зубов

Названы сорта черного чая, в котором превышено содержание фтораю.

Любимый волгоградцами чай может таить скрытую угрозу. Лаборатория Eurofins Analytical Services выяснила: популярные черные сорта «Английский завтрак» и «Эрл Грей» часто содержат избыток фторидов.

В малых дозах фтор укрепляет зубы и кости, но при превышении нормы развивается флюороз — разрушение эмали и костной ткани. Также возможны сбои в работе щитовидной железы и обмена веществ. Суточная норма ВОЗ для взрослых — 3−4 мг.

Чайное растение Camellia sinensis поглощает фтор из почвы и воды, накапливая его в листьях. Чем старше и грубее лист, тем выше концентрация элемента. Поэтому бюджетные чаи из зрелого нижнего сырья содержат больше фторидов, чем премиальные марки из молодых верхних почек. Эксперты проанализировали 87 образцов черного и зеленого чая из Европы, Азии и США.

Максимальный уровень фторидов достиг 4,6 мг/л — это превышает суточную норму. У отдельных производителей «Английского завтрака» и «Эрл Грея» концентрация составила 4,2−4,6 мг/л, пишет канал «Интересные факты».

Средний показатель по выборке — 1,77 мг/л: качество сырья в целом улучшилось. Однако около 10% образцов по-прежнему выходят за рамки рекомендаций. Риск избыточного потребления фтора сохраняется для тех, кто ежедневно выпивает несколько чашек таких сортов.

Ранее сообщалось об опасности дневного сна для пожилых людей.

