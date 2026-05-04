В Переславле-Залесском дали старт праздничным мероприятиям ко Дню Победы

Праздничная встреча, посвященная Дню Великой Победы, состоялась 28 апреля в Доме культуры Переславля-Залесского Ярославской области, сообщили в администрации города. Мероприятие подготовили в соответствии с задачами национального проекта «Семья».
На встречу пригласили представителей ветеранских организаций, старшее поколение и активных горожан. Зрителям представили концертную программу от местных творческих коллективов и исполнителей. Заместитель главы администрации Переславля-Залесского Вера Маркова отметила, что начинается работа по подготовке к празднованию 81-й годовщины Победы. Эта встреча стала первым мероприятием в большой программе грядущего праздника.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.