Юрий Шалабаев попросил нижегородцев сообщать об открытых люках и торчащих штырях

Власти Нижнего Новгорода решили возродить проект «БезопасНО», чтобы выявлять в городе объекты, представляющие угрозу. Об этом рассказал мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
Нижегородцы могут сообщать об открытых люках, торчащих из земли штырей и арматуре, бесхозных и лежащих на земле проводах.
«До 31 мая включительно сообщайте о замеченных вами потенциально опасных объектах по номеру телефона 268−11−61 или оставляйте заявку на платформе обратной связи “Лобачевский”, — написал Юрий Шалабаев.
Мэр отметил, что проект запускали в Нижнем Новгороде еще в 2024 году. Тогда благодаря сигналам горожан было выявлено более 800 открытых люков.
«Пока активно не разрослась трава, перезапускаем проект уже сегодня! Об итогах совместной работы обязательно расскажу», — отметил мэр.
