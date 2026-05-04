Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Шалабаев попросил нижегородцев сообщать об открытых люках и торчащих штырях

Рассказать об опасных объектах можно до 31 мая.

Источник: Живем в Нижнем

Власти Нижнего Новгорода решили возродить проект «БезопасНО», чтобы выявлять в городе объекты, представляющие угрозу. Об этом рассказал мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Нижегородцы могут сообщать об открытых люках, торчащих из земли штырей и арматуре, бесхозных и лежащих на земле проводах.

«До 31 мая включительно сообщайте о замеченных вами потенциально опасных объектах по номеру телефона 268−11−61 или оставляйте заявку на платформе обратной связи “Лобачевский”, — написал Юрий Шалабаев.

Мэр отметил, что проект запускали в Нижнем Новгороде еще в 2024 году. Тогда благодаря сигналам горожан было выявлено более 800 открытых люков.

«Пока активно не разрослась трава, перезапускаем проект уже сегодня! Об итогах совместной работы обязательно расскажу», — отметил мэр.

Ранее мы писали, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал жителей региона проголосовать за объекты благоустройства.