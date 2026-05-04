В аэропорту Волгограда 5 мая соберутся экстренные службы

Завтра, 5 мая, в 06:30 на территории международного аэропорта Волгограда начнутся плановые пожарно-тактические учения Волгоградского местного пожарно-спасательного гарнизона. Жителей и гостей города просят не паниковать, не мешать проезду специального транспорта и работе оперативных служб.
Утром, 5 мая, в районе проведения мероприятий ожидается скопление сотрудников и спецтехники, — сообщили в региональном управлении МЧС.
Организаторы обращаются к гражданам с просьбой сохранять спокойствие, не создавать помех движению служебных автомобилей и не вмешиваться в действия участников учений. Это плановая тренировка, которая не связана с реальными чрезвычайными ситуациями.
