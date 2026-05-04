Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Волгограда 5 мая соберутся экстренные службы

Сотрудников экстренных служб и спецтехнику можно будет заметить у здания аэропорта с раннего утра.

Завтра, 5 мая, в 06:30 на территории международного аэропорта Волгограда начнутся плановые пожарно-тактические учения Волгоградского местного пожарно-спасательного гарнизона. Жителей и гостей города просят не паниковать, не мешать проезду специального транспорта и работе оперативных служб.

Утром, 5 мая, в районе проведения мероприятий ожидается скопление сотрудников и спецтехники, — сообщили в региональном управлении МЧС.

Организаторы обращаются к гражданам с просьбой сохранять спокойствие, не создавать помех движению служебных автомобилей и не вмешиваться в действия участников учений. Это плановая тренировка, которая не связана с реальными чрезвычайными ситуациями.

Ранее «АиФ-Волгоград» подробно сообщал о мероприятиях «Свет Великой Победы».

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше