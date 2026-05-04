Путин поручил подготовить предложения по образовательным стандартам с ИИ

Путин поручил подготовить предложения по обновлению образовательных стандартов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 сентября представить предложения по обновлению российских образовательных стандартов и программ с учетом внедрения технологий искусственного интеллекта.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания Форума будущих технологий и встречи с учёными, которые состоялись 25 февраля. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ… подготовить при участии отраслевых союзов (ассоциаций) и представить предложения по обновлению федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных программ с учетом необходимости углубления междисциплинарной подготовки специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук, а также с учетом внедрения технологий искусственного интеллекта», — указано в перечне.

Срок исполнения этого поручения — 1 сентября 2026 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. К этому же сроку правительство вместе с отраслевыми объединениями должно будет подготовить предложения по содействию профориентации школьников в области биотехнологий и развития биоэкономики.