В Ростовской области впервые прошли «Полицейские игры» среди школьников

В Ростовской области впервые состоялись «Полицейские игры», в котором приняли участие школьники, обучающиеся в классах с правоохранительным уклоном.
Площадкой для проведения мероприятия стал учебно-методический центр регионального главка МВД. За звание лучших боролись 75 старшеклассников из четырёх муниципальных районов. Соревнования были приурочены к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Двухдневная программа оказалась насыщенной: юные правоохранители демонстрировали умения в строевой подготовке, состязались в физической ловкости, выполняли нормативы по сборке-разборке макетов оружия, а также решали правовые кейсы. Особое внимание уделили основам тактики и первой помощи. Важной частью программы стало живое общение с практикующими полицейскими.
Зрителям и участникам показали впечатляющие демонстрационные номера. Сотрудники спецподразделений отработали сценарии задержания вооружённых правонарушителей с использованием бронетехники. Кинологи со служебными собаками продемонстрировали высокий уровень подготовки питомцев: животные искали скрытые предметы и эффектно «обезвреживали» условных преступников.
Завершился конкурс парадным маршем: школьники чётко и слаженно прошли перед руководством ГУ МВД, преподавателями и родственниками, подтвердив усвоение принципов дисциплины и командного духа.
Начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий высоко оценил мероприятие, отметив, что подобные игры способствуют сплочению коллективов и выявлению лидерских качеств. Он подчеркнул, что формат оказался успешным и будет развиваться в будущем.
По итогам честной конкуренции победителями стали: 1 место — гимназия № 7 г. Батайска, 2 место — школа № 30 г. Таганрога, 3 место (разделили) — Старостаничная СОШ и Обуховская СОШ им. А. В. Янковского.
Все призёры удостоены почётных грамот, а каждый участник получил на память медаль, посвящённую первым в истории региона «Полицейским играм».