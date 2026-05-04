День рождения отмечает Почетный гражданин Таганрога Владимир Неверов

4 мая День рождения отмечает Герой Советского Союза, Почетный гражданин Таганрога Владимир Неверов. Об этом сообщила глава приморского города Светлана Камбулова.
В 1966 году таганрожец окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище и поступил в Вооруженные Силы СССР и России. Служил в Закавказском, Северо Кавказском, Дальневосточном, Туркестанском, Киевском и Белорусском военных округах, а также в Группе советских войск в Германии и в Центральной группе войск в Чехословакии. Особая страница биографии — Афганистан.
В 1982—1984 годах полковник Владимир Неверов командовал 101 м мотострелковым полком 5 й гвардейской мотострелковой дивизии. За два года он успешно провел более 40 боевых операций.
За героизм и самоотверженность при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан в 1984 году был удостоен звания Героя Советского Союза.
Впоследствии в звании генерал лейтенанта занимал командные и штабные должности, возглавлял основной факультет Военной академии Генерального штаба ВС РФ.
На сегодняшний день Владимир Неверов находится в отставке, но активно участвует в военно патриотическом воспитании молодежи и ведет работу по линии ветеранского движения.
Состоит в правлении Клуба Героев Советского Союза и Героев России, является председателем Совета ветеранов 30 й гвардейской мотострелковой Иркутско Пинской дивизии.
За доблестную службу был отмечен орденом Ленина, орденом Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», орденом «Звезда» (Афганистан), различными медалями, именным огнестрельным оружием и почетными знаками ФПС, МВД и Министерства железных дорог.
— От всей души поздравляю Владимира Лаврентьевича с Днем рождения. Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, душевного тепла, благополучия и долгих лет жизни, — написала в соцсетях Светлана Камбулова.
