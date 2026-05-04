В Калининградской области поймали 65 подростков, которые ночью гуляли без родителей

Дети нарушили ограничения пребывания в общественных местах.

В Калининградской области полицейские провели рейды и обнаружили 65 детей, которые гуляли поздно вечером и ночью без родителей. Об итогах мероприятия «Ночной город» по проверке соблюдения так называемого «комендантского часа», сообщает пресс-служба областного УМВД.

Были осмотрены стадионы, парки, скверы, общественный транспорт, торговые центры, интернет-клубы и прочие места, где бывают подростки.

В отношении родителей детей составлены протоколы — они заплатят штрафы.

По закону несовершеннолетним запрещено находиться в общественных местах без сопровождения родителей или законных представителей после 22:00.