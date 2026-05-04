Нижегородский музей художественных промыслов откроется к новому году

Обновленный музей истории художественных промыслов на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде планируют открыть в конце 2026 года — начале 2027 года. Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на гендиректора Нижегородского музея-заповедника Юрия Филиппова.
Юрий Филиппов рассказал, что открытие музея художественных промыслов после реставрации станет «новогодним подарком» для всех нижегородцев. Там появится постоянная экспозиция и зона для проведения мастер-классов.
Напомним, что ремонт в музее проходил несколько лет. В будущей экспозиции музея представят все этнокультурное разнообразие региона, в том числе культуру сельского населения ремесленных и торговых центров. При этом центральное место займут художественные промыслы Нижегородского края.
