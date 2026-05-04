В Казани введут новые правила для курьеров служб доставки

За последние пять лет в Казани отмечается существенное сокращение числа дорожно-транспортных происшествий. По словам заместителя руководителя исполкома города Ильдара Шакирова, количество ДТП уменьшилось на 20,4%, число раненых — на 17,6%, а погибших — на 15,8%. Об этом он рассказал на аппаратном совещании в мэрии.
Несмотря на эти улучшения, дороги города полностью безопасными пока нельзя. В 2025 году в Казани зафиксировано около 1,2 тысячи ДТП с пострадавшими, в которых погибли 32 человека, а ещё порядка 1,5 тысячи получили травмы. Показатели предыдущего года были несколько выше: примерно 1,3 тысячи аварий, 38 погибших и схожее количество раненых.
По данным Шакирова, наиболее частой причиной летальных исходов являются наезды на пешеходов. Он настоятельно призвал водителей и пешеходов проявлять повышенное внимание и строго соблюдать правила.
По результатам прошлогоднего мониторинга, в городе было выявлено 66 участков с повышенной аварийностью. Там принимаются усиленные меры безопасности, включая установку двух новых светофоров — на пересечениях улиц Спартаковская и Ипподромная, а также в районе дома № 53а по улице Фучика. Кроме того, планируется внедрение дополнительных технических средств, проекционных пешеходных переходов и искусственных неровностей («лежачих полицейских»).
В Казани разрабатываются новые нормы для курьеров служб доставки, использующих индивидуальные средства мобильности (СИМ). К таким устройствам относят компактный транспорт с двигателем, предназначенный для одного человека. Главным критерием является мощность: если она не превышает 0,25 кВт (250 Вт), транспорт признается СИМ. К ним относятся, в частности, электросамокаты, электровелосипеды, гироскутеры и моноколеса.
По словам Шакирова, серьезной проблемой по-прежнему остаются курьеры доставочных служб, чья хаотичная манера езды приводит к тяжёлым ДТП. В январе текущего года погиб молодой человек, курьер, который на электровелосипеде пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на красный свет светофора, напомнил замруководителя исполкома Казани.
Проект правил предусматривает требования не только к транспортным средствам, но и к самим курьерам, касающиеся внешнего вида, формы одежды, комплектации термосумками и технического состояния СИМ. Электробайки планируется оснащать IoT-модулями для автоматического ограничения скорости до 25 км/ч. Также в городе будут выделены «медленные» зоны, обязывающие курьеров снижать скорость.
Исполком Казани совместно с ГИБДД выстраивает взаимодействие с компаниями, предоставляющими СИМ в аренду, опираясь на опыт сотрудничества с операторами кикшеринга, который уже применялся при регулировании использования электросамокатов.