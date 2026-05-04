В аэропорту Волгограда 5 мая пройдут пожарные учения

Ранним утром 5 мая 2026 года международный аэропорт Волгограда заполонят сотрудники и техника экстренных служб. Жителей и гостей города-героя просят не волноваться: на территории воздушной гавани в 6.30 пройдут плановые пожарно-тактические учения местного пожарно-спасательного гарнизона.
В главке МЧС по региону пассажиров, планирующих вылет из аэропорта, и волгоградцев просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике при виде сотрудников оперативных служб. А также не мешать проезду спецтранспорта по дороге на учения и обратно.
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.