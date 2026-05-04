Спят в мусоре. У матери, оставившей дочь в сугробе, изымают детей второй раз

Поселок Горный (450 км от Хабаровска) второй год подряд становится декорацией для одной и той же душераздирающей драмы. В центре сюжета — многодетная мать Надежда, женщина с диагностированным психическим расстройством, алкогольной зависимостью и тремя годами условного срока за плечами. В мае 2025-го ей вернули сына и дочь, поверив в её исправление. Спустя ровно год история повторилась с пугающей точностью: пьяный угар, голодные дети, грязная квартира и вызов полиции. Но на этот раз малышей забирали силой — их мать бросилась на участкового.
Швыряла дочь в сугроб, била инвалида колбасой.
Имя Надежды впервые прогремело на весь край в феврале 2025-го. Тогда шестимесячную дочь она просто вышвырнула в снег. Мотивы остались туманными, но реакция соседей оказалась мгновенной: люди завалили жалобами все возможные инстанции, и девочку экстренно передали в специализированное учреждение. А вот ее двухлетний брат Ваня остался с матерью — опека решила, что угрозы для него нет.
Через два месяца стало очевидно, что это решение едва не стоило ребенку жизни. В начале апреля Надежда забрала детские выплаты и растворилась в пространстве на неделю. Она кочевала по квартирам, пила, принимала запрещенные вещества, а в одном из гостевых визитов развлекалась тем, что лупила хозяина жилья колбасой и заставляла позировать на камеру. Видеозаписи расходились по сельским пабликам, но где именно находится мать, никто сказать не мог.
Все это время ее сын сидел взаперти, без присмотра и питания. 9 апреля мальчика обнаружили в тяжелейшем состоянии и увезли в реанимацию.
После этого случая завели уголовное дело, началась ревизия соцслужб, а Надежда получила три года и три месяца колонии с отсрочкой — пока сыну не стукнет четырнадцать. Отдельным штрафом в пятьсот рублей государство наказало ее за то, что выкинула младенца в сугроб. В мае того же года малышей ей вернули, и поселок выдохнул: все надеялись, что пережитый шок что-то изменил в голове женщины.
Постоянно в гостях.
Формально у Надежды имелась крыша над головой — квартира на улице Ленина, купленная на средства материнского капитала. С виду все выглядело почти благопристойно: большая кровать, минимум порядка. Но здание было признано аварийным, трубы лопнули, отопления не существовало. Жить там зимой означало замерзнуть, и женщина предпочитала обитать где придется.
Как рассказали hab.aif.ru соседи, Надежду заставали в разных местах, но чаще всего — возле нелегальной точки сбыта спиртного в компании такого же маргинала. На их робкие вопросы о том, почему она ночует не в своей квартире, женщина отвечала сбивчиво, дескать, жилье ей не принадлежит. Но уже через секунду меняла показания.
«Квартира, правда, моя. Завтра туда пойду! Обязательно!» — говорила горе-мать. Никакого «завтра» не наступало.
Сожитель Надежды годом ранее сел в тюрьму за жестокое избиение инвалида. По словам самой женщины, теперь отец осужденного ежемесячно снимает детские пособия с ее счетов, чтобы собирать передачи в колонию. Деньги, предназначенные на питание и одежду малышам, уходят на посылки для заключенного.
Адские майские каникулы.
Новый виток кошмара развернулся аккурат в длинные выходные. Кто-то из соседей заглянул в квартиру и обнаружил картину, которую язык не поворачивается назвать бытовой. Входная дверь болталась нараспашку, внутри царил разгром, а двое детей — трехлетний мальчик и девочка полутора лет — бродили грязные, полуголодные и с явными следами ударов на теле. Сама хозяйка спала беспробудным похмельным сном.
Местные подростки позже признались: им давно приходилось варить кашу малышам и таскать из дома конфеты, чтобы те не плакали от голода. Дети рассказывали, что мать швыряет их об пол, топчет ногами, орудует ложкой как дубинкой, а когда хочет выпить в одиночестве, просто запирает обоих в соседней заброшенной квартире. Там даже взрослому находиться страшно: мусор по колено, насекомые, запах гнили.
Третьего мая на сигнал отреагировал участковый. Ему пришлось не просто зайти в помещение, а в прямом смысле отбиваться от разъяренной хозяйки, которая набросилась на полицейского. Тем не менее детей удалось изъять. Сейчас они находятся в медицинском учреждении, где их обследуют и пытаются привести в порядок.
Что говорят в ведомствах.
В краевом управлении МВД категорически отвергли слухи о бездействии своих сотрудников. Там уточнили, что Надежда давно находилась в базе учета, проверки проходили регулярно, в том числе незапланированные, и как только поступил звонок от жителей поселка, помощь пришла незамедлительно.
Прокуратура Солнечного района параллельно запустила полномасштабную ревизию. Надзорное ведомство намерено выяснить, насколько тщательно работали структуры, обязанные следить за неблагополучными семьями. В фокусе внимания — система профилактики безнадзорности, действия органов опеки и условия, в которых росли эти двое детей. Итоги проверки и законность окончательного решения по семье взяты на особый контроль.