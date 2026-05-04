Жителей Верхневолжья приглашают на фотоконкурс к 60-летию Золотого кольца

Жителей Тверской области приглашают принять участие в фотоконкурсе, посвященном 60-летию национального туристического маршрута «Золотое кольцо России», сообщили в аппарате правительства региона. Поддержка и развитие точек притяжения путешественников — это задачи нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Работы на фотоконкурс принимаются в номинациях «Архитектурная доминанта», «Природное Золотое кольцо», «Городские истории», «Гастрономические чудеса», «Люди Золотого кольца». В каждой из них определят четырех победителей: за лучшее зимнее, весеннее, летнее или осеннее фото.
Так как в этом году в маршрут добавились два города Тверской области — Кашин и Калязин, по итогам конкурса создадут интерактивную карту с фотографиями самых впечатляющих мест обновленного Золотого кольца. Заявки принимаются до 31 августа, подать их можно на сайте. Победителей объявят 28 сентября.
