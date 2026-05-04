Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Верхневолжья приглашают на фотоконкурс к 60-летию Золотого кольца

Заявки принимаются до 31 августа.

Жителей Тверской области приглашают принять участие в фотоконкурсе, посвященном 60-летию национального туристического маршрута «Золотое кольцо России», сообщили в аппарате правительства региона. Поддержка и развитие точек притяжения путешественников — это задачи нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Работы на фотоконкурс принимаются в номинациях «Архитектурная доминанта», «Природное Золотое кольцо», «Городские истории», «Гастрономические чудеса», «Люди Золотого кольца». В каждой из них определят четырех победителей: за лучшее зимнее, весеннее, летнее или осеннее фото.

Так как в этом году в маршрут добавились два города Тверской области — Кашин и Калязин, по итогам конкурса создадут интерактивную карту с фотографиями самых впечатляющих мест обновленного Золотого кольца. Заявки принимаются до 31 августа, подать их можно на сайте. Победителей объявят 28 сентября.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.