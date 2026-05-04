Более 2,7 тысяч постановлений вынесено по фактам парковки автомобилей на озелененных территориях в Нижнем Новгороде

«Мы зафиксировали 86 нарушений, а всего по городу с 1 марта именно с помощью “Дозора” было вынесено около 2,5 тысяч постановлений на сумму более 8 млн рублей», — рассказал он, подчеркнув, что чаще всего нарушения в Нижнем Новгороде фиксируются на улицах Пермякова, Даргомыжского, Народной и Березовской. За прошлый год с помощью комплекса «Дозор» было вынесено порядка 40 тысяч постановлений по фактам неправомерной парковки на газонах.