Более 2,7 тысяч постановлений вынесено по фактам парковки автомобилей на озелененных территориях в Нижнем Новгороде

Более 2,7 тысяч постановлений на общую сумму более 9 млн рублей вынесено с 1 марта 2026 года по фактам парковки автомобилей на озелененных территориях. Об этом сообщили в МКУ «Административно-техническая инспекция Нижнего Новгорода» в ходе очередного рейда по улицам Автозаводского района.
Как рассказал директор учреждения Алексей Чижиков, фиксация правонарушений, связанных с парковкой на газонах, осуществляется двумя способами.
«Во-первых, мы используем программно-аппаратный комплекс “Дозор”, который автоматически фиксирует стоянку автомобилей на озелененной территории. На наших машинах размещены фото- и видеокамеры, монитор и системный блок. С помощью программного обеспечения производится фиксация номеров транспортных средств, находящихся на озелененных территориях: “Дозор” “схватывает” номера машин-нарушителей, припаркованных на озелененных территориях. Постановление о привлечении к административной ответственности владельцев таких автомобилей выносится в автоматическом режиме без вызова правонарушителя», — рассказал о работе нового комплекса Алексей Чижиков.
Очередной рейд «Дозора» прошел в Автозаводском районе.
«Мы зафиксировали 86 нарушений, а всего по городу с 1 марта именно с помощью “Дозора” было вынесено около 2,5 тысяч постановлений на сумму более 8 млн рублей», — рассказал он, подчеркнув, что чаще всего нарушения в Нижнем Новгороде фиксируются на улицах Пермякова, Даргомыжского, Народной и Березовской. За прошлый год с помощью комплекса «Дозор» было вынесено порядка 40 тысяч постановлений по фактам неправомерной парковки на газонах.
Во-вторых, как добавил Алексей Чижиков, в случае обнаружения автомобиля, стоящего на газоне без номеров, производится его изъятие и перемещение на штрафстоянку.
«После установления его владельца, он привлекается к административной ответственности», — отметил он.
Специалисты АТИ напомнили, что озелененными территориями являются не только те, где разбиты газоны и произрастают кусты, деревья и цветы, но и те места, которые в связи с многократными нарушениями правил парковки, превратились в грязь и вытоптанную землю.
«Даже в этом случае будет считаться, что имеются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 3.8 Кодекса об административных правонарушениях. Максимальное наказание за данное нарушение для физических лиц — 5000 рублей, для юридических лиц — 150000 рублей», — пояснил Алексей Чижиков.
Нижегородцы, заметившие работу «Дозора» в их районе, признаются, что стараются ставить свои автомобили на стоянки и парковочные карманы.
«Газоны — это очень важно для города. А машины, брошенные на газонах, портят не только зелень, но и бордюры, и тротуары. Это неприятно и опасно, прежде всего, для наших детей и пенсионеров, которые отдыхают во дворах», — рассказала нижегородка Татьяна Львова.
Жительница Автозаводского района Людмила Агафонова призналась, что ее муж недавно получил через «Госуслуги» штраф за неправильную парковку.
«Мы всегда стараемся соблюдать правила, но один раз не досмотрели. Теперь будем внимательнее», — отметила она.