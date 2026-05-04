Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил провести Форум будущих технологий в 2027 году

Путин поручил обеспечить проведение в 2027 году Форума будущих технологий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить подготовку и проведение в 2027 году Форума будущих технологий, посвященного созданию и внедрению цифровых платформ в различных областях.

Перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам участия в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учёными 25 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля.

«При участии заинтересованных организаций, представителей международного научного и экспертного сообщества обеспечить подготовку и проведение в 2027 году Форума будущих технологий, посвященного вопросам создания и внедрения цифровых платформ в различных областях деятельности», — говорится в документе.

Согласно поручению, ответственным за выполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Доклад необходимо сделать до 1 октября 2026 года и до 1 марта 2027 года.