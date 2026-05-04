Путин поручил провести Форум будущих технологий в 2027 году

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить подготовку и проведение в 2027 году Форума будущих технологий, посвященного созданию и внедрению цифровых платформ в различных областях.
Перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам участия в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учёными 25 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля.
Согласно поручению, ответственным за выполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Доклад необходимо сделать до 1 октября 2026 года и до 1 марта 2027 года.