Цена безопасности. Полезные советы по подготовке велосипеда к летнему сезону

Большинство людей хранят велосипед там, где есть место: на балконе или в холодном гараже. Это очень частая ошибка. При перепадах температур смазка в амортизаторах меняет структуру и теряет свои свойства, металлические узлы окисляются, трос тормоза вытягивается. То, что осенью работало нормально, весной может выйти из строя. Неполадки надо устранять, но не все умеют чинить технику своими руками. На помощь им приходят велосервисы.