Цена безопасности. Полезные советы по подготовке велосипеда к летнему сезону

К началу велосезона важно подготовиться заранее, чтобы катание было безопасным и комфортным. Люди достают «железных коней» из кладовок, с балконов, из гаражей. Некоторые сразу садятся в седло и выезжают на дорогу. Иногда без тормозов. Как правильно подготовить велосипед к лету, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Что надо проверять.
После длительной зимовки велосипед надо тщательно вымыть и протереть мягкой тряпкой. Когда все детали очищены, нужно провести внимательный внешний осмотр велосипеда. При обнаружении любых неисправностей их нужно своевременно устранить, рассказал директор одной из мастерских по ремонту спортивного инвентаря Максим Килин.
Далее — смазка цепи для плавности хода, проверка тормозной системы и системы переключения скоростей. Оценить её работу можно крутя педали велосипеда с приподнятым задним колесом. Если передачи переключаются с трудом, требуется регулировка.
Важно проверить соответствие давление в шинах рекомендованным значениям с учётом ваших предпочтений. Для езды по асфальту с хорошим накатом можно накачать шины примерно до 3,2 bar.
В завершение проверьте, что руль и сиденье велосипеда правильно отрегулированы и соответствуют вашему росту. Один из способов регулировки: сесть в седло и поставить ногу так, чтобы пятка находилась на педали в нижнем её положении. Такая конфигурация соответствует нужной высоте седла.
Распространённые ошибки.
Большинство людей хранят велосипед там, где есть место: на балконе или в холодном гараже. Это очень частая ошибка. При перепадах температур смазка в амортизаторах меняет структуру и теряет свои свойства, металлические узлы окисляются, трос тормоза вытягивается. То, что осенью работало нормально, весной может выйти из строя. Неполадки надо устранять, но не все умеют чинить технику своими руками. На помощь им приходят велосервисы.
«Обычно поход в сервис начинается с диагностики. Мастер определяет, нужно ли вообще что-то делать с велосипедом, спрашивает, где хранился велосипед, осматривает все узлы и только потом предлагает конкретный список работ. В основном, это базовое техническое обслуживание, куда входит протяжка всех элементов, чистка и настройка. Но бывают случаи из ряда вон», — объяснил Максим Килин.
Например, в мастерской сейчас стоит велосипед: клиент пришёл на замену передней системы, а при осмотре выяснилось, что вилочная горилла — элемент, обеспечивающий жёсткость вилки, — треснута. Или другой случай: намертво закис подседельный штырь. Рама оказалась на грани утилизации, но мастера спасли двухколёсный аппарат.
Цена безопасности на дороге.
Зачем нужны все перечисленные процедуры? Велосипед — транспортное средство, на котором выезжают на дороги общего пользования. Любое падение или столкновение с автомобилем таит в себе угрозу жизни и здоровью велосипедиста. Поэтому вопрос технической исправности двухколёсного коня предельно важен. Тем более, что цена вопроса далеко не запредельна.
Провести техническое обслуживание (ТО) своими руками — бесплатно при наличии нужных расходников. Стоимость базового ТО в сервисе в 2026 году варьируется от 2 000 до 4 500 рублей. Её размер зависит от региона, уровня мастерской и перечня выполняемых работ. Предложения есть на любой вкус и кошелёк, на любой велосипед от развалюхи за 5 000 рублей до спортбайка стоимостью в полмиллиона и выше.
Некоторые мастерские на своих сайтах сразу предупреждают, что не возьмутся за велосипеды с китайских маркет-плейсов, за велосипеды со складными рамами и другими атрибутами бюджетного класса. Считают их некачественными, что не позволит произвести ремонт и настройку должным образом, а также предоставить гарантию на работу. Обычно она составляет в среднем две недели.
На другом полюсе спроса-предложения — мастера «из гаража». Они, как правило, берутся за любую модель, причём не всегда просят за работу меньше велосервисов. Но спросить их за качество сложнее, так как плату они предпочитают наличными без чека.
Кто они — велосипедисты?
По словам Максима Килина, чаще всего в велосервис приходят мужчины в возрасте 35−45 лет. Женщины и дети обращаются реже. При этом велосипед остаётся универсальным видом транспорта, на его популярности особо не сказываются многочисленные конкуренты вроде электросамокатов и скутеров.
«В этом году оборот снизился примерно на 10%, но в целом ситуация остаётся стабильной. Думаю, что на показатели влияют сезонность и погодные условия. Апрель в этом году местами был не только холодным, но и снежным», — отметил директор веломастерской.
«Мы всегда пытаемся донести людям, что велосипед — это сложная техника. Многие недооценивают это, думая, что отсутствие тормозов или небольшой люфт руля — не такая уж проблема. Но именно из таких мелочей чаще всего и возникают неприятные ситуации. Поэтому потратьте 20−30 минут на проверку. В конечном счёте самое важное — чтобы езда на велосипеде была безопасной», — заключил Килин.