Екатерину Гордон внесли в базу сайта «Миротворец»

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российская теле- и радиоведущая, певица и юрист Екатерина Гордон внесена в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец», выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.

Источник: © РИА Новости

Персональные данные Гордон были опубликованы на сайте в понедельник. «Миротворец» обвиняет ее в публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что ведущая публично поддерживала в своих социальных сетях Российскую Федерацию и СВО, а также осуждала разжигание ненависти к русским.

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их «изменниками родины».

Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию «тревожным шагом», который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на «Миротворце» не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.

