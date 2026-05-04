В Калининграде хотя запустить трамвай в три района города

Отдельный блок стратегии посвящён проспекту Победы, где трамвайные маршруты № 1 и № 4 были ликвидированы в 2009 и 2012 годах. Восстановление путей и контактной сети от проспекта Мира до улицы Радищева оценивается в 1,27−2,07 млрд рублей. Более полноценные варианты с реконструкцией улицы обходятся дороже: от 2,865 млрд рублей при сокращении числа полос до двух и до 4,715 млрд рублей при сохранении четырёх полос. Во втором случае дополнительно потребуется изъятие земельных участков и недвижимости предварительно более чем на 1 млрд рублей.