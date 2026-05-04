В Мечетлинском районе Башкирии прошел конкурс «Безопасное колесо»

Конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» состоялся в Мечетлинском районе Республики Башкортостан в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в районной администрации.
Участниками конкурса стали восемь команд из лицея № 1 и Башкирской гимназии села Большеустьикинское, а также шести школ. Юным инспекторам дорожного движения предстояло пройти шесть этапов. Они сдали теоретический экзамен по ПДД, продемонстрировали навыки оказания первой помощи, отработали маневрирование и фигурное вождение велосипеда на специальной площадке.
Ребята также выполнили общекомандное задание на знание правил безопасного поведения и общую эрудицию и представили творческие агитационные выступления о соблюдении правил дорожного движения. В результате победителем стала команда Алегазовской школы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.