Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Серийного поджигателя заброшенных построек ищут в Ильиногорске

За четыре дня в поселке сгорело четыре строения.

Источник: Живем в Нижнем

С 30 апреля по 3 мая в Ильиногорске произошло четыре пожара. Причиной возгораний в ГУ МЧС по Нижегородской области назвали поджоги.

Как сообщили в ведомстве, пожары происходили ежедневно в бесхозных заброшенных строениях.

«Причина данных пожаров одинакова — умышленное уничтожение (повреждение) имущества, то есть поджог. К счастью, в результате произошедших пожаров, погибших и пострадавших людей нет», — отметили в ведомстве.

Сейчас полиция ведет поиск лиц, причастных к поджогам. В МЧС подчеркнули, что виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что при пожаре в частном доме на улице Тельмана на Бору погиб мужчина.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше