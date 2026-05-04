Серийного поджигателя заброшенных построек ищут в Ильиногорске

С 30 апреля по 3 мая в Ильиногорске произошло четыре пожара. Причиной возгораний в ГУ МЧС по Нижегородской области назвали поджоги.
Как сообщили в ведомстве, пожары происходили ежедневно в бесхозных заброшенных строениях.
«Причина данных пожаров одинакова — умышленное уничтожение (повреждение) имущества, то есть поджог. К счастью, в результате произошедших пожаров, погибших и пострадавших людей нет», — отметили в ведомстве.
Сейчас полиция ведет поиск лиц, причастных к поджогам. В МЧС подчеркнули, что виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что при пожаре в частном доме на улице Тельмана на Бору погиб мужчина.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше